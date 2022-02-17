Google обмежить можливість додаткам відстежувати дії користувачів з рекламною метою

Компанія Google додасть до операційної системи Android нові налаштування приватності. Вони обмежать додаткам можливість відстежувати дії користувачів з рекламною метою.

Про це повідомляється у блогу Google.

Наразі на кожному пристрої на Android є унікальний сертифікат Advertising ID, який дозволяє з рекламною метою відстежувати дії користувачів у всіх додатках. Тепер же компанія хоче обмежити передачу даних про користувачів третім особам.

Однак там зазначили, що нова система запрацює не раніше, ніж за два роки. У Google пояснили, що співпрацюватимуть з іншими компаніями для напрацювання таких механізмів.