Дівчина із синдромом Дауна вперше стала моделлю Victoriaʼs Secret

Пуерториканка Софія Джірау стала першою моделлю бренду Victoria's Secret із синдромом Дауна. 24-річна модель взяла участь у рекламній кампанії дебютної лінії спідньої білизни Love Cloud Collection.

Про це повідомляє NBC News.

«Колекція Love Cloud — важливий момент в еволюції бренду. Від акторського складу неймовірних жінок, які втілюють колекцію в життя, до неймовірного інклюзивного духу на знімальному майданчику — ця кампанія є важливою частиною нового стандарту Victoria's Secret, який ми створюємо», — заявив головний креативний директор компанії Рауль Мартінес.

У червні 2021 року американський бренд білизни і жіночого одягу Victoria's Secret припинив співпрацю з моделями, яких називали «ангелами». Тепер компанія обирає моделями жінок, які прославились своїм досягненнями, а не струнким тілом.

«Я мріяла про це, працювала над цим, і сьогодні мрія здійснилася. Нарешті я можу розкрити вам свій великий секрет. Я перша модель Victoria's Secret із синдромом Дауна! Дякую, Victoria's Secret, за те, що побачили в мені модель, яка має #NoLimits, і зробили мене частиною інклюзивної кампанії Love Cloud Collection. Усередині та зовні немає жодних обмежень», — написала Джірау в Instagram.

Свою модельну карʼєру дівчина розпочала у 2019 році в Пуерто-Рико, а за рік дівчина дебютувала на Тижні моди в Нью-Йорку.

Джірау також запустила власну кампанію іспанською мовою під назвою «Без обмежень», щоб мотивувати усіх людей досягати своїх цілей незалежно від поставлених діагнозів.