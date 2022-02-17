В Україні дозволили використовувати препарат «Паксловід» для лікування COVID

Препарат «Паксловід» дозволили використовувати для лікування пацієнтів хворих на коронавірус. Ліки пройшли усю експертизу в Україні та схвалені до використання.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Препарат «Паксловід» насамперед призначений для пацієнтів із груп ризику, щоб запобігти погіршенню їхнього стану та переходу захворювання із легкого ступеня тяжкості до середнього та важкого.

За словами Ляшка, МОЗ підписав контракт з виробником препарату — компанією Pfizer. Відтак в Україну мають доставити 300 тисяч курсів «Паксловіду».

«Оскільки лікарський засіб вже допущено до екстреного медичного застосування, ми розпочинаємо узгоджувати графік поставки препарату в Україну, про який поінформуємо додатково», — додав очільник МОЗ.

Він також нагадав, що раніше в Україну вже прибуло 60 тисяч із 300 тисяч законтрактованих курсів «Молнупіравіру» — ще одного препарату, призначеного для лікування COVID-19.

Ці противірусні препарати прямої дії запобігають розмноженню вірусу та знижують ризик важкого перебігу хвороби. Препарати випускаються у формі пігулок, тому їх зручно приймати. До того ж вони не мають особливих вимог зберігання.