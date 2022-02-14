На островах Кука вперше з початку пандемії виявили коронавірус

На островах Кука, одному з небагатьох місць у світі, де не було зареєстровано жодного випадку коронавірусу, 13 лютого виявили перший випадок хвороби.

Про це повідомляє The Washington Post.

Премʼєр-міністр Марк Браун заявив, що людина з позитивним результатом тесту прибула на Раротонгу (найбільший з островів Кука) 10 лютого. Перед цим хворий перебував у Новій Зеландії, і у члена його сімʼї виявили коронавірус. Наразі людина перебуває на самоізоляції у приватному будинку, хвороба проходить безсимптомно. Хворий — вакцинований, він прилетів до країни ще із двома людьми, вони також перебувають на самоізоляції.

Перший підтверджений випадок на островах Кука виявили через місяць після того, як країна відновила авіасполучення, яке закрили навесні 2020 року. Уряд Островів Кука заявив 13 січня 2022 року, що «відкриття кордонів дозволяє здійснювати двосторонні поїздки без карантину з Нової Зеландії».

За даними Міністерства охорони здоровʼя островів, 96% населення повністю вакциновані та 67% отримали повторне щеплення. У країні проживає приблизно 17 тисяч людей.

За даними ВООЗ, наразі «вільними від коронавірусу» є наступні країни: Тувалу, Туркменістан, Токелау, острів Святої Єлени, острови Піткерн, Ніуе, Науру, Мікронезія та Північна Корея.