Amazon Prime представив перший трейлер серіалу «Володар перснів: Персні влади»

Стримінговий сервіс Amazon Prime представив перший трейлер серіалу «Персні влади», знятого за мотивами «Володаря перснів».

Про це пише tjournal.

Ролик показали під час Супербоулу-2022. Серіал розповість про події Другої епохи Середземʼя — за кілька тисяч років до подорожі Більбо Беггінса до Самотньої гори.

Зазначається, що серіал матиме понад двадцять центральних персонажів — як знайомих за оригінальними творами, так і придуманими спеціально для «Перснів влади». Премʼєра серіалу на Amazon Prime Video запланована на 2 вересня. За даними ЗМІ, перший сезон «Перснів влади» коштував $465 мільйонів доларів і його вже назвали найдорожчим шоу всіх часів.

Згідно з книгами Толкіна, персні влади були викувані у Другу епоху Середзем’я. Усього їх було 20: був головний Єдиний перстень, ще три належали ельфам, сім — гномам, дев’ять — людям.