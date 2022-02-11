Байден провів нараду із лідерами країн НАТО через ситуацію навколо України. Сторони виступили за діалог із РФ

Президент США Джо Байден 11 лютого провів онлайн-зустріч зі світовими лідерами країн НАТО, обговоривши з ними загрозу вторгнення військ Росії в Україну.

Як повідомляє пресслужба НАТО, ініціатором зустрічі був Байден.

На зустрічі були голова НАТО Єнс Столтенберг, премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, премʼєр-міністр Італії Маріо Драгі, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоханніс, голова Європейської Ради Шарль Мішель, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Учасники висловили єдність у підтримці України і готовності запровадити санкції проти Росії за вторгнення, але виступили за продовження діалогу з РФ для дипломатичного вирішення ситуації.

Столтенберг нагадав, що він запросив Росію та інших членів Ради Росія — НАТО на подальші зустрічі для обговорення європейської безпеки.

На наступному тижні заплановано обговорення між міністрами оборони країн НАТО.