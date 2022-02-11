Байден провів нараду із лідерами країн НАТО через ситуацію навколо України. Сторони виступили за діалог із РФ

Президент США Джо Байден 11 лютого провів онлайн-зустріч зі світовими лідерами країн НАТО, обговоривши з ними загрозу вторгнення військ Росії в Україну.
Як повідомляє пресслужба НАТО, ініціатором зустрічі був Байден.
На зустрічі були голова НАТО Єнс Столтенберг, премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, премʼєр-міністр Італії Маріо Драгі, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоханніс, голова Європейської Ради Шарль Мішель, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Учасники висловили єдність у підтримці України і готовності запровадити санкції проти Росії за вторгнення, але виступили за продовження діалогу з РФ для дипломатичного вирішення ситуації.
Столтенберг нагадав, що він запросив Росію та інших членів Ради Росія — НАТО на подальші зустрічі для обговорення європейської безпеки.
На наступному тижні заплановано обговорення між міністрами оборони країн НАТО.
- Сьогодні, 11 лютого, Міністерства закордонних справ низки держав одна за одною почали випускати попередження для своїх громадян із закликами терміново залишити Україну та відмовитися від поїздок. Рішення продиктоване ризиками вторгнення військ Росії.
- Раніше покинути Україну закликав президент Байден.
- 11 лютого радник Байдена з безпеки заявив, що Росія може вторгнутися в Україну і до завершення Олімпіади у Пекіні. Проте Штати не знають ні дати, ні формату.