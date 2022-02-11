Фінляндія підписала угоду про купівлю у США понад 60 винищувачів F-35

Уряд Фінляндії закупить у США 64 сучасних винищувачів F-35. Їх поставить компанія Lockheed Martin.

Про це повідомляється на сайті Збройних сил Фінляндії.

Відповідне рішення уряд ухвалив ще на початку грудня 2021 року, а офіційно угоду підписали 11 лютого. Винищувачі закуплять для того, щоб до 2030 року замінити ними винищувачі Hornet F-18C.

Контракт передбачає поставку винищувачів протягом 2025-2030 років, а також двигунів і обладнання для технічного обслуговування, запасних частин, навчального обладнання та багато іншого, необхідного для експлуатації F-35. Також американці проведуть навчання пілотів і авіаційного персоналу.

Після придбання винищувачів Фінляндія також закупить ракети класу «повітря-повітря» для цих винищувачів.