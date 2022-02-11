У США головоломка Wordle допомогла врятувати пенсіонерку від психічно хворого чоловіка

В Іллінойсі 5 лютого голий чоловік увірвався в помешкання 80-річної пенсіонерки та 17 годин тримав її у заручниках. Врятувати жінку допомогла гра Wordle, результати якої пенсіонерка щодня надсилала своїй донці. Того вечора донька не отримала жодного повідомлення від мами, тому вирішила викликати поліцію.

The Guardian пише, жінка перебувала в домі, коли до неї через вікно увірвався оголений чоловік і направив на неї ножиці.

Спершу він сів біля пенсіонерки, а потім запропонував їй разом піти в душ. Урешті він закрив її у підвалі — тим часом поліція уже їхала до будинку. Після кількох годин протистояння правоохоронці змогли затримати 32-річного зловмисника.

Місцеві ЗМІ пишуть, що у чоловіка є психічні розлади. Пенсіонерка не постраждала, усе обійшлося переляком.