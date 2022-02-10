Вийшов трейлер фільму «Світ Юрського періоду 3»

Студія Universal Pictures представила перший трейлер фантастичного трилера «Світ Юрського періоду 3: Домініон» (Jurassic World: Dominion), який вийде у прокат влітку цього року.

Фільм розповідає про події після попередньої частини. Героям доведеться справлятися із наслідками руйнування домівки динозаврів на острові Нублар, через що вони потрапили в сучасний світ.

У фільмі зіграли Кріс Претт, Омар Сі, Брайс Даллас Ховард, а також Сем Нілл, Джефф Голдблюм і Лора Дерн.

В український прокат фільм має вийти 9 червня.