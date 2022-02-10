СБУ запобігла теракту в Києві. Зловмисника завербували білоруські спецслужби

Служба безпеки України викрила чоловіка, який готував теракт у Києві. За даними слідства, киянина завербували білоруські державні структури.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Чоловіка затримали під час спроби підпалити автомобіль біля будівлі однієї з громадських організацій. Крім того, зловмисник робив неправдиві повідомлення про замінування і залякував журналістів та іноземних громадян. Для цього він малював написи із погрозами та провокаціями біля їхніх домівок.

Також СБУ зʼясувала, що чоловік збирав інформацію про українських військових з прикордонних районів, працюючи на «розхитування внутрішньополітичної ситуації в Україні та дискредитацію нашої держави перед країнами ЄС та громадянами Республіки Білорусь».

За «роботою» чоловіка стежили через російську електронну пошту, а гроші йому нараховували на банківський рахунок.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за двома статтями Кримінального кодексу: теракт і державна зрада. Затриманому може загрожувати від 5 років позбавлення волі до довічного увʼязнення.