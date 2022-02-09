ВМС України отримають понад десять американських бойових катерів Mark VI

Військово-морські сили Збройних сил України у 2022 році отримають перші бойові катери Mark VI американського виробництва. Вони захищатимуть національні інтереси одночасно у двох морях — Азовському та Чорному, у ближній морській операційній зоні.

Про це повідомляє пресслужба ВМС.

Основним завданням катерів цієї серії є патрулювання акваторії, проте вони мають набагато ширший потенціал завдяки своєму озброєнню, швидкості та іншим характеристикам.

За потреби ці моделі здатні на швидкості понад 30 вузлів доставити озброєну доглядову групу або спецпризначенців (10—12 осіб) на борт судна-порушника. Безпечний підхід до цілі забезпечуватиме 30-міліметрова автоматична гармата.

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Також катер маэ сучасне ракетне озброєння, яке за своїми характеристиками здатне нанести значні пошкодження супротивнику більшого класу.

Загальна очікувана кількість катерів, які можуть поставити в кілька етапів, перевищує 10 одиниць. Особовий склад готуватимуть у США.