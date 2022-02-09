У Франції горіла фабрика з друку грошей. Постраждали майже 40 людей

У Франції, у місті Шамальєр сталась пожежа на території друкарні Банку Франції. Про це повідомляє France Bleu.

Пожежа розпочалась приблизно о 10-й ранку 9 лютого. Пожежники, які прибули на місце, охарактеризували інцидент як «дуже сильний». Пожежу гасили 70 рятувальників, об 11:50 вони її локалізували. Унаслідок інциденту постраждали 39 людей.

Пожежа спалахнула на виробництві Банку Франції, де розташований відділ, що займається дизайном банкнот. Що стало причиною пожежі — поки невідомо. Виробничий цех Банку Франції не постраждав.