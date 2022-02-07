В Англії закрився, імовірно, найстаріший паб. Він працював із 793 року, однак не пережив пандемію

В Англії, у місті Сент-Олбанс через фінансові проблеми закрився можливо найстаріший паб країни Ye Olde Fighting Cocks. Він працював з 793 року, однак не зміг пережити ковідні обмеження.

Про це повідомляє CNN та The Washington Post.

«Разом зі своєю командою я зробив усе можливе, щоб паб продовжував працювати. Однак останні два роки були безпрецедентними для індустрії гостинності і перемогли всіх нас, хто щосили намагався забезпечити, щоб цей відзначений безліччю нагород паб міг продовжувати торгівлю в майбутньому», — повідомив його керівник Крісто Тофаллі.

Він додав, що торгові умови були «надзвичайно жорсткими» до пандемії, але наслідки пандемії були «руйнівними». Паб намагався виконати свої фінансові зобовʼязання, однак не зміг.

За даними місцевої ради з туризму, основна будова Ye Olde Fighting Cocks була побудована в XI столітті і спочатку використовувалася як голубник. Паб отримав свою назву від півнячих боїв, які проводилися тут наприкінці XIV-го та на початку XX-го століть. Цей паб неофіційно найстаріший в Англії, оскільки повноцінно перевірити його неможливо.

Британська індустрія пабів зазнавала труднощів ще до пандемії, оскільки люди відмовлялися від випивки в пабах на користь барів та ресторанів. За даними Управління національної статистики Великої Британії, у період з 2008 по 2018 рік закрились понад 11 тисяч пабів — їхня кількість скоротилась майже на чверть.