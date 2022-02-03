У «Київстарі» стався масштабний збій звʼязку. Абонентам повідомляють про нестачу коштів на рахунку

У мобільного оператора «Київстар» у четвер, 3 лютого, стався масштабний збій: у частини клієнтів були тимчасові труднощі під час дзвінків на інші номери «Київстар» та 466.

Також абонентам повідомляли про нестачу коштів на рахунку і неможливо було перевірити баланс за *111#. Поступово відновлюватись звʼязок почав о 10:30.

Компанія заявила, що передбачила компенсації для абонентів, які зіштовхнулися з такими складнощами. Компенсації будуть нараховуватися автоматично. На всі питання користувачів «Київстар» відповідатиме в особистих повідомленнях у соціальних мережах почергово (ось Facebook, Instagram та Twitter компанії).