Поліція затримала чоловіка, який представився родичем міністра внутрішніх справ і «продавав» посади

Поліція затримала чоловіка, який представлявся двоюрідним братом керівника Міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського і запевняв, що може домовитися про отримання посади керівника департаменту у правоохоронній структурі. Ціна послуги — $60 тисяч.

Про це Міністерство внутрішніх справ повідомило 2 лютого.

Затриманий — 41-річний уродженець Тернополя, який у 2017 році отримав громадянство Росії. Чоловік — приватний підприємець, час від часу у справах перебуває у Києві. Однак, окрім легального бізнесу з продажу тварин, він займається підробкою оперативних талонів силовиків.

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«Родича» Монастирського затримали під час отримання $10 тисяч авансу. Слідчі мають вручити йому підозру.