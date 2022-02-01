Грузія скасовує ковід-паспорти через їхню «неефективність»

Уряд Грузії вирішив скасувати «зелені» паспорти для відвідування громадських місць (вони потрібні були й для туристів). Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

Таке рішення ухвалили через «неефективність» ковід-паспортів з огляду на швидке поширення штаму «Омікрон», легкий перебіг хвороби, а також міжнародний досвід. Однак громадяни, яким потрібен «зелений» паспорт для виїзду за кордон, все ще зможуть ним скористатися.

«Зелені» паспорти Грузія запровадила 1 грудня 2021 року як для місцевих жителів, так і для туристів. Вони містили інформацію про вакцинацію, тестування або одужання від хвороби. За цими паспротами можна було безперешкоджно потрапити в ресторани, кафе, бари, кінотеатри, театри, опери, концертні зали, розважальні центри, казино та гральні заклади, спа, тренажерні зали, готелі, а також на гірськолижні курорти.