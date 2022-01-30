«Енергоатом» вперше в історії запустила всі 15 енергоблоків на АЕС

Компанія «Енергоатом» повідомила, що вперше в історії запустила усі 15 енергоблоків на українських атомних електростанціях.

Про це пише пресслужба держпідприємства.

Там розповіли, що о 5:45 30 січня до електромережі підключили енергоблок № 4 Рівненської АЕС, після завершення планового ремонту та перевантаження ядерного палива.

«Вперше за всю історію атомної енергетики України ДП «НАЕК «Енергоатом» працює всіма 15 енергоблоками одночасно!» — повідомили в «Енергоатомі».

Там також додали, що з грудня 2021 року у компанії працювали 14 енергоблоків з 15 для того, щоб стабільно проходити осінньо-зимовий період.

«Енергоатом» забезпечує приблизно 55% потреб України в електроенергії, а під час осені-зими цей показник зростає до 70%. Компанія керує усіма чотирма АЕС в Україні: Запорізькою (найбільша в Європі), Рівненською, Південноукраїнською та Хмельницькою. Також раніше «Енергоатом» керував і Чорнобильською АЕС, але у 2001 році її вивели зі складу та законсервували.