В Італії переобрали президента на другий термін

В Італії парламент не зміг домовитися про кандидатуру наступного президента країни. Тому на цю посаду переобрали чинного президента Серджо Матареллу.

За нього проголосували 505 депутатів з 759, пише La Repubblica.

Переобрання 80-річного Матарелли відбулося унаслідок домовленості політичних партій, які не змогли узгодити іншу кандидатуру. Сам Матарелла не планував переобиратися на цю посаду, але депутати сім разів не змогли проголосувати за інших кандидатів.

Найбільше шансів отримати цю посаду було у чинного прем’єра Італії Маріо Драгі, але багато партій в коаліції не хотіли, щоб він ішов з уряду, бо це могло призвести до політичної кризи та розпаду уряду.

Таким чином політсилам вдалося вмовити Матареллу піти на ще один президентський термін. В Італії президент має переважно представницькі функції і не наділений серйозними повноваженнями, але користується певним політичним авторитетом.

Матарелла вже досвідчений італійський політик. Його батько Бернардо був засновником Християнсько-демократичної партії Італії, яка була керівною в країні з 1946 до 1992 року. Сам Серджо Матарелла теж був членом цієї партії. З 1983 року він був депутатом парламенту, а в 1987 році почав працювати в уряді. З того часу він обіймав посади міністра зв’язків з парламентом, міністра громадської просвіти та міністра оборони. У 2011—2015 роках був суддею Конституційного суду, а потім його обрали на посаду президента Італії.