Баскетболісту Кобі Браянту та його доньці встановили памʼятник на місці авіакатастрофи

У Каліфорнії встановили памʼятник одному з найкращих гравців в історії НБА Кобі Браянту та його доньці Джіанні. 26 січня 2022 року виповнилося рівно два роки з моменту авіакатастрофи, де вони обоє трагічно загинули.

На фото видно, як Браянт обіймає свою доньку, поки вона тримає баскетбольний мʼяч.

Монумент встановили на місці аварії вертольота, а саму скульптуру виготовив митець Ден Медіна. Він зобразив баскетболіста у формі «Лейкерс».

Статуя виконана з бронзи та важить трохи більше за 72,5 кг. Також на ній вказані імена всіх жертв аварії вертольота.