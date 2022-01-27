Баскетболісту Кобі Браянту та його доньці встановили памʼятник на місці авіакатастрофи

У Каліфорнії встановили памʼятник одному з найкращих гравців в історії НБА Кобі Браянту та його доньці Джіанні. 26 січня 2022 року виповнилося рівно два роки з моменту авіакатастрофи, де вони обоє трагічно загинули.
На фото видно, як Браянт обіймає свою доньку, поки вона тримає баскетбольний мʼяч.
Монумент встановили на місці аварії вертольота, а саму скульптуру виготовив митець Ден Медіна. Він зобразив баскетболіста у формі «Лейкерс».
Статуя виконана з бронзи та важить трохи більше за 72,5 кг. Також на ній вказані імена всіх жертв аварії вертольота.
- 26 січня 2020 року зірка НБА Кобі Браянт летів на молодіжний баскетбольний турнір у Лос-Анджелес. Разом із ним на борту вертольота було вісім людей, включно з його 13-річною дочкою Джіанною. Вертоліт розбився через 40 хвилин польоту — усі загинули.