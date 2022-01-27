Данія виділить Україні €73 мільйони для економічної стабільності

Уряд Данії виділить Україні €73 мільйони протягом наступних чотирьох років. Кошти підуть на забезпечення економічної та фінансової стабільності України.

Про це йдеться у заяві МЗС після зустрічі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та його данського колеги Єппе Кофода.

Данський уряд вирішив, що Україна стане ключовим одержувачем допомоги у рамках Данської програми європейського сусідства DANEP у період 2022—2026 років. Загалом на цю програму виділять €170 мільйонів, з них €73 мільйони підуть Україні.

«Високо цінуємо прагнення данського уряду нарощувати економічну та інвестиційну співпрацю з Україною. Це надсилає чіткий сигнал іноземним інвесторам про те, що попри безпекові виклики, ситуація залишається під контролем, наша держава демонструє економічне зростання, вона приваблива для інвестицій та успішних комерційних проєктів», — зазначив Кулеба.

Крім того, він подякував Данії за виділення додаткових 22 мільйонів євро на сектор безпеки України.

Попередній етап данської підтримки України тривав з 2018 до 2021 року з бюджетом у €16,1 мільйона.