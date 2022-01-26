Україна разом з партнерами створює фінансові резерви для економічної стабільності на тлі загрози російського вторгнення

Україна проводить перемовини з партнерами, аби створити фінансові резерви для забезпечення економічної стабільності країни у разі можливої ескалації з боку Росії.
Про це повідомляє пресслужба ОП.
У Франції українська делегація зустрілась з місцевим міністром економіки та фінансів Брюно Ле Мером. Сторони обговорили можливість надання Україні фінансової підтримки на пільгових умовах, співпрацю в атомній енергетиці та участь французьких компаній у проєктах «Великого будівництва».
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков на зустрічі з представниками Alstom обговорив деталі придбання Україною локомотивів цієї компанії, а з Airbus — участь у проєкті створення українського національного авіаперевізника.
«Вважаю, що наш візит був досить вдалий, вчасний, і сподіваюся, що будуть конкретні результати досить швидко», — сказав Кубраков.
- Проєкт «Велике будівництво» — це президентська програма. Вона націлена на ремонт доріг, шкіл, дитячих садків, центрів екстреної медичної допомоги та стадіонів.