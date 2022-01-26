Ірландія заявила, що російські навчання біля її берегів загрожують морській фауні

Влада Ірландії стурбована запланованими на березень військовими навчаннями Росії за 240 кілометрів від узбережжя країни, оскільки вони становлять загрозу для рідкісної морської флори й фауни.

Про це пише ВВС.

У листі послу Росії Юрію Філатову молодший міністр Ірландії Малкольм Нунан сказав, що заплановані військові навчання «викликають глибоке занепокоєння». За його словами, хоча точний характер навчань невідомий, підводні звуки, наприклад від гідролокатора, «можуть мати руйнівні наслідки» для низки видів, включно з «глибоководними та рідкісними синіми китами».

«Гідролокатор може спричинити значне порушення слуху у ссавців і призвести до незворотних або навіть смертельних травм», — додав міністр.

Філатов у відповідь назвав ці заяви «роздутою істерикою» і додав, що заплановані навчання російських військово-морських кораблів «аж ніяк не становлять загрози для Ірландії чи когось ще». Посол уточнив, що до навчань залучать три-чотири кораблі, проте він не знає, чи будуть використані ракети або підводні човни. Російський посол також наполягає, що реакція ірландської влади є частиною «пропагандистської кампанії» про російську загрозу Європі.