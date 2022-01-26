Біля берегів Норвегії знайшли пляшку з листом, який 25 років тому у море викинула школярка з Шотландії

У 1996 році восьмирічна шотландка Джоанна Бʼюкен у рамках шкільного проєкту скинула пляшку з посланням з рибальського човна у місті Пітерхед. Пляшку знайшли влітку 2020 року за 1 287 км від того місця — на півночі Норвегії. Виявила знахідку 37-річна жінка на імʼя Олена Андреассен Хага. Вона ще у 2020 році відшукала у Facebook Джоанну і написала їй, однак та повідомлення помітила тільки 24 січня 2022 року.

У Норвегії знайшли пляшку з посланням, яке 25 років тому надіслала у море школярка з шотландського регіону Абердиншир.

Джоанні зараз 34 роки, і вона працює лікарем у Новому Південному Уельсі в Австралії. Зараз жінка вже точно і не пригадає, як писала цього листа у школі, але одразу зрозуміла, що то її почерк. У листі школярка розповідає про любов до солодощів, описує свого песика, шкільні проєкти та любов до колекціонування наклейок Blu Tack, а також про те, що вона ненавидить хлопчиків. Лист був адресований «першовідкривачу».

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«Коли я прочитала це, я ледь не померла зі сміху. Там є кілька справді чудових рядків на кшталт того, що було важливо для мене на той час. Хотіла б розповісти це своїм вчителям», — зазначила Джоанна.

«Моєму синові було шість років, коли ми знайшли пляшку, він, чесно кажучи, спочатку не зовсім зрозумів усієї цієї метушні — мабуть, старомодна розвага», — розповіла Олена Андреассен Хага, яка знайшла листа.