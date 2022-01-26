Гендиректора ВООЗ висунули на другий термін

Генерального директора Всесвітньої організації з охорони здоров’я Тедроса Гебреєсуса висунули на другий термін. Наразі його кандидатура є єдиною.

Про це йдеться у Twitter ВООЗ.

Відповідне рішення ухвалили члени виконавчого комітету на 150-й сесії в Женеві.

Голосування за кандидатуру Гебреєсуса відбудеться у травні на Всесвітній асамблеї з охорони здоров’я. Наразі він єдиний кандидат на цю найвищу посаду у ВООЗ.

Тедроса Адханома Гебреєсуса призначили гендиректором ВООЗ у 2017 році. До цього він працював в уряді Ефіопії — спочатку міністром охорони здоров’я, а потім міністром закордонних справ. Він має профільну біологічну та медичну освіту, зокрема ступінь доктора філософії у галузі громадської охорони здоров’я.

На його каденцію припало кілька надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров’я у світі. Через рік після вступу на посаду у ДР Конго почався спалах хвороби, спричиненої вірусом Ебола, а на початку 2020 року у світі оголосили пандемію коронавірусу.