Поліція Британії проведе розслідування вечірок в офісі прем’єра під час локдауна

Поліція Великої Британії проведе розслідування вечірок в офісі прем’єра Бориса Джонсона під час локдауна. Там вважають, що є певні ознаки порушення карантинних заходів.
Про це пише BBC.
За словами комісарки Крессіди Дік, розслідування почали після отримання інформації, яку надала слідча група британського уряду, яка проводила внутрішнє розслідування.
У самому уряді запевнили, що внутрішнє розслідування теж триватиме. Там також визнавали, що члени уряду та персонал збиралися на вечірки, зокрема на день народження прем’єра Бориса Джонсона, але робили це згідно з усіма карантинними правилами.
- За даними ЗМІ, 16 квітня 2021 року Джонсон із дружиною Керрі та 40 співробітниками влаштували вечірку в саду на Даунінг-стріт. Напередодні секретар премʼєра Мартін Рейнольдс розіслав усім запрошення, де просив «приносити свою випивку». The Guardian опублікувало фото, імовірно, з цієї вечірки. Наступного дня відбулося прощання із принцом Філіпом. Опозиція та деякі члени Консервативної партії вимагали від Джонсона піти у відставку, але він відмовився.
- Раніше ЗМІ виклали відео, на якому співробітники офісу Джонсона в розпал локдауна у грудні 2020 року жартома пропонують видати свій різдвяний корпоратив за ділову зустріч. Чи проводився корпоратив, наразі невідомо.