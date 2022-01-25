Байден назвав журналіста «тупим с*чим сином». Він не знав, що мікрофон увімкнений

Президент США Джо Байден назвав журналіста Fox News Пітера Дусі «тупим с*чим сином», коли той на зустрічі з економічними радниками в Білому домі спробував поставити запитання про інфляцію.

Про це повідомляє Bloomberg.

Після закінчення пресконференції Дусі встиг запитати, чи вважає Байден, що інфляція завдає шкоди політичному іміджу напередодні проміжних виборів до Конгресу.

«Велика інфляція... Який тупий с*чий син», — сказав Байден. Імовірно, він не знав, що мікрофон не вимкнули.

Пізніше журналіст в ефірі Fox News заявив, що не почув відповіді Байдена, але поцікавився, чи «запікуватиме» Білий дім слова президента у стенограмі.

Після цього, приблизно за годину після зустрічі Байден особисто зателефонував Дусі. «Нічого особистого, приятель», — сказав Байден. Журналіст заявив, що президент пояснив ситуацію, і додав, що завжди ставитиме гострі запитання.