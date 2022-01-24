Володимир Зеленський: 2022 рік може бути останнім для пандемії COVID-19

Всесвітня організація охорони здоровʼя та інші науковці мають оптимістичні прогнози щодо пандемії коронавірусу — імовірно, 2022 рік стане останнім циклом для пандемії.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні.
За словами Зеленського, вакцинація довела свою ефективність і безальтернативність щодо захисту від коронавірусу. Водночас, згідно з прогнозами ВООЗ і вчених, ймовірно, що пандемія захворювання може піти на спад вже в поточному році.
«Вже сьогодні з боку ВООЗ, інших медиків і науковців є обережні, але оптимістичні прогнози, що після нинішнього сплеску пандемія піде на спад і у таких масштабах більше не повернеться. Є усі шанси сподіватись, що 2022 рік може бути останнім для пандемії COVID-19», — наголосив президент і додав, що для цього потрібен високий рівень охоплення щепленнями.
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