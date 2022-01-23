У Брюсселі тривають протести проти ковідних QR-кодів. Поліція вже застосувала сльозогінний газ та водомети

У Брюсселі у неділю, 23 січня, відбуваються протести проти ковідних паспортів із QR-кодами. Марш вже набув насильницького характеру, і почались сутички з поліцією.

Про це повідомляє The Brussels Times.

У першій половині дня марш був мирним, однак близько 14:00 група демонстрантів затіяла сутичку з поліцією. Правоохоронці, своєю чергою застосували водомети та сльозогінний газ, шістьох учасників акції протесту арештували.

The Brussels Times пише, що протестувальники завдали шкоди автівкам та будинкам поблизу, а також розбили вікна офісу Європейської служби зовнішніх дій — дипломатична служба та обʼєднане міністерство закордонних справ та оборони Європейського Союзу.

Учасники акції протесту заявили, що в уряду «недемократичний» підхід до заходів щодо стримування коронавірусу. Організатори із Europeans United заявили, що очікують до 100 тисяч учасників маршу, але поліція ще не підтвердила кількість учасників, говорячи поки що лише про «кілька десятків тисяч».

Це була пʼята акція протестів у Брюсселі за останні два місяці. Попередні також переростали у насильство.