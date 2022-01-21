Експрезидент Польщі Лех Валенса заразився коронавірусом після щеплення трьома дозами вакцини

«Не можу повірити. Я тричі вакцинувався. Взяли три мазки. Я заразився», — написав Валенса.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами колишнього президента, у нього болить голова, його знобить та ломить усе тіло.

«Після цього уроку я не розставатимуся з маскою», — запевнив він.