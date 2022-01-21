«Бог має бути суддею». У Папуа Новій Гвінеї скасували смертну кару

Папуа Нова Гвінея скасувала смертну кару через 30 років після її повторного введення. Премʼєр-міністр Джеймс Марапе заявив, що вона «не є ефективним засобом стримування серйозних злочинів».
Про це повідомляє The Guardian.
Смертна кара була покаранням за державну зраду, піратство, вбивство, насильство, повʼязане із чаклунством, і зґвалтування за обтяжливих обставин. Тепер за ці злочини будуть карати довічним увʼязненням без права дострокового або умовно-дострокового звільнення через 30 років.
«Для нас, християнської нації, як на мене, як і раніше переважає поняття «не вбивай». Бог має бути суддею. Замість смертної кари злочинці відбуватимуть довічне увʼязнення без права дострокового звільнення — я думаю, що це краще», — зазначив премʼєр.
Остання смертна кара в Папуа-Новій Гвінеї відбулася в листопаді 1954 року. Країна скасувала страту в 1970 році, але знову ввела її в 1991 році, хоча з того часу самих страт не було.
Члени католицької церкви, які раніше виступали проти страти, вітали скасування: «Католицька церква в Папуа Новій Гвінеї завжди виступала і досі виступає проти смертної кари за те, що вона є безбожною та нехристиянською, нелюдською, морально неправильною та проти невідʼємного права кожної людини на життя. Якщо ми заявляємо, що є нацією християн, ми маємо говорити правду. Наші закони повинні відображати моральні та християнські цінності, а смертна кара проти цього».
- Російська православна церква почала проповідувати серед папуасів Папуа Нової Гвінеї, деякі з них вже попросилися до церкви.
- Відсутність смертної кари є обовʼязковою умовою для перебування держави в Раді Європи. Це стало однією з причин скасування смертної кари в Україні, де мораторій на виконання смертних вироків (людей розстрілювали) вперше почав діяти в 1995 році, незадовго до вступу в цю міжнародну організацію. У 2000 році Верховна Рада внесла зміни до Кримінального кодексу України, якими остаточно вилучила поняття «смертна кара» з офіційного списку кримінальних покарань України.