«Неефективні»: у ВООЗ закликали скасувати обмеження на міжнародні поїздки

У Всесвітній організації з охорони здоров’я закликали всі країни світу скасувати обмеження на міжнародні поїздки. Там зазначили, що цей спосіб є неефективним і не зупиняє поширення вірусу

Про це йдеться у заяві комітету ВООЗ з надзвичайних ситуацій.

За результатами засідання комітету у зв’язку з пандемією коронавірусу було вироблено низку рекомендацій для країн світу. Зокрема у ВООЗ радять продовжувати використовувати заходи для охорони здоров’я, а також мати зважений підхід до масових заходів, оцінюючи усі ризики.

Також у ВООЗ закликають світ досягти до липня 2022 року вакцинації 70% населення у всіх країнах та інтегрувати вакцинацію від коронавірусу до звичайних служб охорони здоров’я.

Окремо в організації рекомендують визнавати всі вакцини, які сертифіковані ВООЗ, та не просити підтвердження вакцинації під час міжнародних поїздок, тому що багато держав досі не мають доступу до вакцин.

«Скасувати або послабити заборони на міжнародні поїздки, оскільки вони не забезпечують додану вартість та продовжують сприяти економічному та соціальному стресу, з яким стикаються держави-учасниці. Нездатність обмежень на поїздки, введених після виявлення та повідомлення про штам «Омікрон», обмежити міжнародне поширення «Омікрону», демонструє неефективність таких заходів з часом», — рекомендують у ВООЗ.