«Філіп Морріс» визнала, що мотиваційні борди «Видихай. Ніхто не встигає» — це реклама IQOS, але не класична

Компанія «Філіп Морріс Україна» пояснила, що білборди з написами, які встановили в «місцях найвищої тривожності й напруги» в пʼяти містах України є «некласичною рекламою IQOS».

Про це «Бабелю» розповів директор з продукту IQOS Дмитро Зінченко.

Борди розмістили у рамках проєкту Emit. Positivity в грудні. Вони мали бірюзовий фон та супроводжувалися мотиваційними написами «Видихай. Ніхто не встигає», «Ти не в заторі, ти в потоці». Пізніше видання Vector зʼясувало, що торговельна марка Emit Positivity належить «Філіп Морріс Продактс».

Зінченко розповів «Бабелю», що борди Emit.Positivity — це не класична реклама IQOS. «Якби це була звичайна реклама, ми зробили б кампанію в стилі Nike або Palm Angels — з логотипом, пресрелізом, парочкою інтервʼю, розповіли б про неї нашим користувачам. Але ми свідомо залишили її без імені, щоб інші бренди могли приєднатися», — пояснив він. За словами Зінченка, це гарний приклад того, як бренди можуть відігравати соціальну роль у житті людей та міста.

На запитання, чому на бордах фігурувала нікому невідома торговельна марка, а не власне IQOS, Зінченко відповів, що нову торговельну марку зареєстрували, «щоб ніхто не міг це використовувати у своїх комерційних цілях».

Також представник компанії розповів, хто ще входить до спільного проєкту «руху людей і брендів Emit.Positivity». «Poetry Home, Socar, Jul, заклади мережі The. З людей — дизайнер artemklimchuk та Софія Русинович (ROUSSIN), тату-майстер Nesheva. Незабаром розповімо більше», — уточнив Зінченко.

Нагадаємо, серія бордів з мотиваційними написами зʼявилась у грудні в Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Харкові. Автором компанії стала студія нативної реклами Zdatni, комерційний партнер видання The Village. Видання робило активну промоцію проєкту, однак відмовлялося називати замовника компанії. Згодом в соцмережах зʼявилась інформація, що насправді за Emit.Positivity стоїть бренд IQOS — це спричинило критику і обурення користувачів соцмереж, які активно шерили і обговорювали проєкт. До сьогодні ані The Village, ані «Філіп Морріс» цю інформацію не коментували.