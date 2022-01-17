У двох містах України хочуть перевести школи на дистанційку через псевдомінування

У двох містах України хочуть перевести школи на дистанційну освіту через масові псевдомінування. Останнім часом по всій країні спостерігається хвиля фейкових мінувань різних громадських закладів.

Про це написали у міськрадах Черкас та Миколаєва.

У Черкасах рекомендують у всіх школах міста розпочати навчання у дистанційному форматі через регулярні повідомлення про «мінування».

«Такі рекомендації пропонуються, враховуючи, що з 12 січня 2022 року щоденно надходять повідомлення про замінування закладів загальної середньої освіти міста, що ставить під загрозу збереження життя та здоровꞌя учасників освітнього процесу. Така ситуація вносить деструктив у організацію роботи закладів загальної середньої освіти, призводить до неможливості організувати системний та якісний освітній процес», — йдеться у повідомленні.

У Миколаєві вже ухвалили таке рішення — але не всі школи, а лише чотири.