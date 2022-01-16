З 16 січня усі друковані ЗМІ в Україні повинні виходити українською мовою

Від 16 січня 2022 року набуває чинності стаття 25 закону про мову, яка передбачає перехід друкованих ЗМІ на українську мову.

Про це йдеться у тексті законодавчого акту, який оприлюднений в офіційній газеті Верховної Ради «Голос України».

Друковані засоби масової інформації можуть видаватися іншими мовами за умови, що одночасно з відповідним тиражем видаються й примірники державною мовою.

Всі мовні версії мають видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їхні випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день.

У точках продажу газет та журналів не менше за 50% продукції має бути українською.

Водночас вимоги статті 25 не поширюються на друковані засоби масової інформації, що видаються винятково кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів України, англійською та іншими офіційними мовами Європейського Союзу, незалежно від того, чи містять вони тексти українською мовою, та на наукові видання, мова яких визначається статтею 22 відповідного закону.