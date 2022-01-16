У Техасі невідомий захопив у заручники парафіян синагоги. Після 10 годин перемовин бійці ФБР убили нападника

В американському штаті Техас у місті Коллівілл озброєний чоловік захопив у заручники прафіян синагоги. Після 10-годинної спецоперації потерпілих звільнили, а зловмисника убили.
Про це повідомляє ABC News.
Інцидент стався у синагозі Конгрегації Бет Ізраїль під час ранкової служби. У приміщення зайшов чоловік, який назвався Мухаммедом Сіддікі, мовляв, він брат пакистанки, яку засудили до 86 років ув’язнення за замах на вбивство американського солдата у 2010 році.
За даними ЗМІ, серед вимог зловмисника було звільнення сестри Аафії Сіддікі.
Не виконавши його вимог, елітна група спецзагону ФБР увірвалася до будівлі та у перестрілці вбила чоловіка.
- «Аль-Каїда» — міжнародна терористична сунітська джихадистська організація. Заснована в 1988 році Усамою бен Ладеном в Афганістані для боротьби з радянським вторгненням. Після виведення радянських військ з Афганістану «Аль-Каїда» зосередилася на США, як на «імперії зла», на західному світі з його способом життя, його культурою і на всіх його прибічниках в ісламських країнах. Організація ставить собі за мету створити «Великий ісламський халіфат».