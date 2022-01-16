У Техасі невідомий захопив у заручники парафіян синагоги. Після 10 годин перемовин бійці ФБР убили нападника

В американському штаті Техас у місті Коллівілл озброєний чоловік захопив у заручники прафіян синагоги. Після 10-годинної спецоперації потерпілих звільнили, а зловмисника убили.

Про це повідомляє ABC News.

Інцидент стався у синагозі Конгрегації Бет Ізраїль під час ранкової служби. У приміщення зайшов чоловік, який назвався Мухаммедом Сіддікі, мовляв, він брат пакистанки, яку засудили до 86 років ув’язнення за замах на вбивство американського солдата у 2010 році.

За даними ЗМІ, серед вимог зловмисника було звільнення сестри Аафії Сіддікі.

Не виконавши його вимог, елітна група спецзагону ФБР увірвалася до будівлі та у перестрілці вбила чоловіка.