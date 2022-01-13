Генасамблея позбавила права голосу в ООН вісім країн за несплату внесків

Генеральна асамблея ООН позбавила права голосу вісім країн за несплату внесків і заборгованість перед організацією.

Про це повідомляє DW.

Права голосу втратили Іран, Венесуела, Судан, Антигуа і Барбуда, Конго, Гвінея, Папуа Нова Гвінея і Вануату. Перші три країни зі списку регулярно підтримують Росію під час голосування.

Венесуела винна щонайменше $40 мільйонів, Іран — $18 мільйонів, Судан — $300 тисяч, а решта — приблизно по $75 тисяч.

Згідно зі статутом ООН, країни втрачають право голосу, якщо їхній борг дорівнює або перевищує суму внесків за два останні роки. Зберегти голос при боргах можуть лише ті країни, заборгованість яких визнана такою, що не залежить від держави. Цього року до таких країн віднесли Коморські Острови, Сомалі, Сан-Томе і Принсіпі.