Туніс відновить комендантську годину та заборонить усі масові зібрання

Про це оголосив уряд країни в середу, 12 січня, повідомляє The Guardian .

Туніс із 13 січня знову запроваджує нічну комендантську годину та забороняє усі масові зібрання для боротьби з поширенням коронавірусу.

Як зазначається, комендантська година діятиме з 22:00 до 05:00 щоночі. Загалом обмежувальні заходи триватимуть щонайменше два тижні.

Водночас низка політиків засудили це рішення, заявивши, що воно спрямоване на блокування протестів — на 14 січня була запланована демонстрація проти президента Каїса Саїда. Заходи збиралися присвятити 11-й річниці Туніської революції — цього дня колишній президент Зін ель Абідін Бен Алі подав у відставку та потім утік із країни.