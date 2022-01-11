Вірменія та Азербайджан заявили про чергові бої на кордоні. Є загиблі та поранені

На кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися обстріли. Сторони звинувачують одна одну.

Про це йдеться у заявах міністерств оборони Азербайджану та Вірменії.

«Внаслідок провокації, скоєної Збройними силами Вірменії на Кельбаджарському напрямку азербайджано-вірменського державного кордону опівдні 11 січня, загинув військовослужбовець надстрокової військової служби солдат Назаров Аяз Азер оглу», — йдеться у заяві Міноборони Азербайджану.

Там зазначили, що азербайджанські військові відкрили вогонь у відповідь. Водночас вірменська сторона звинуватила в обстрілах Азербайджан. Там повідомили, що двоє військових Вірменії загинули, ще двоє отримали поранення.

Станом на 21 годину ситуацію на кордоні там назвали стабільною, обстріли припинилися.