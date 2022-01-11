Вірменія та Азербайджан заявили про чергові бої на кордоні. Є загиблі та поранені

На кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися обстріли. Сторони звинувачують одна одну.
Про це йдеться у заявах міністерств оборони Азербайджану та Вірменії.
«Внаслідок провокації, скоєної Збройними силами Вірменії на Кельбаджарському напрямку азербайджано-вірменського державного кордону опівдні 11 січня, загинув військовослужбовець надстрокової військової служби солдат Назаров Аяз Азер оглу», — йдеться у заяві Міноборони Азербайджану.
Там зазначили, що азербайджанські військові відкрили вогонь у відповідь. Водночас вірменська сторона звинуватила в обстрілах Азербайджан. Там повідомили, що двоє військових Вірменії загинули, ще двоє отримали поранення.
Станом на 21 годину ситуацію на кордоні там назвали стабільною, обстріли припинилися.
- 13 листопада в Міноборони Вірменії заявили, що підрозділи ЗС Азербайджану вдень відкрили вогонь по вірменських позиціях на кордоні. Міноборони Азербайджану заявило, що Вірменія вкотре вчинила провокацію. 14 листопада сторони знову звинуватили одна одну в обстрілі у двох районах.
- 15 та 16 листопада бої посилилися. Вірменія заявила про вторгнення азербайджанських військ на півдні країни, а в Баку звинуватили Єреван в озброєних провокаціях на двох ділянках кордону Кельбаджарського району.
- Вірменія заявила, що втратила вбитими у боях на вірмено-азербайджанському кордоні 15 військовослужбовців, а 12 військових потрапили до полону.