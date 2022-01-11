У ВООЗ закликають адаптувати вакцини до нових штамів коронавірусу, а не постійно вводити бустерні дози

У Всесвітній організації з охорони здоров’я закликають компанії-розробники створювати нові вакцини та адаптувати старі, які будуть краще захищати людей від нових штамів коронавірусу. Тоді як постійне введення бустерних доз у перспективі не буде ефективним.

Про це йдеться у заяві ВООЗ.

Там зазначають, що варто працювати над розробкою вакцин, які не лише запобігатимуть тяжкому перебігу хвороби або смерті, а й також будуть спрямовані на профілактику інфікування та скорочуватимуть ризик передачі хвороби.

А до того часу, поки такі вакцини не будуть вироблені, компаніям варто оновлювати свої вакцини або випускати нові, які будуть спрямовані на боротьбу проти тих штамів, які наразі поширюються у суспільстві, або ж одразу проти кількох штамів, щоб вакцини відповідали всім вимогам ВООЗ.

«З огляду на коротку та середньострокову пропозицію наявних вакцин, необхідність рівного доступу до вакцин у різних країнах для досягнення глобальних цілей громадського здоров’я, програмні міркування, включаючи попит на вакцини та еволюцію вірусу, стратегія вакцинації, заснована на повторних бустерних дозах оригінальної вакцини навряд чи буде підходящою або стабільною», — заявили в організації.

У ВООЗ також підкреслюють, що штам «Омікрон» навряд чи стане останнім серйозним штамом коронавірусу і еволюція вірусу триватиме.