В Україні буде слизько. Синоптики прогнозують ожеледицю у 18 областях

В Україні найближчими днями буде ожеледиця у 18 областях.
За даними Sinoptik.ua, 11—12 січня майже на всій території країни оголошено І (жовтий) рівень небезпеки.
Замерзання дощу та мокрого снігу на дорогах і тротуарах очікують у всіх областях, крім Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Одеської та Миколаївської.
Також синоптики порадили за можливості відкласти поїздки власним автотранспортом і носити взуття з максимально рифленою підошвою, щоб уникнути травм.
Окремо синоптики нагадали пішоходам і водіям, що лід значно збільшує гальмівний шлях.
- Раніше в Укргідрометцентрі спрогнозували різке похолодання в Україні. Уже у ніч проти 12 січня в низці областей температура знизиться до -16 °С. Згодом морози посиляться.