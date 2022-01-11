В Україні буде слизько. Синоптики прогнозують ожеледицю у 18 областях

В Україні найближчими днями буде ожеледиця у 18 областях.

За даними Sinoptik.ua, 11—12 січня майже на всій території країни оголошено І (жовтий) рівень небезпеки.

Замерзання дощу та мокрого снігу на дорогах і тротуарах очікують у всіх областях, крім Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Одеської та Миколаївської.