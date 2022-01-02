The Guardian: У Канаді серед молодих людей понад два роки фіксують випадки невідомої неврологічної недуги

У канадській провінції Нью-Брансвік понад два роки фіксується поширення невідомого неврологічного захворювання, що вражає дедалі більше молодих людей.

Про це пише The Guardian.

У бесіді з виданням співробітник Vitalité Health Network — одного з двох органів охорони здоровʼя провінції, сказав, що кількість підозрілих випадків захворювання зростає та зачіпає молодих людей. У них фіксується швидка втрата ваги, безсоння, галюцинації, утруднене мислення та обмежена рухливість.

Подібних випадків зафіксовано вже 48. Під час попереднього розслідування вчені зареєстрували щонайменше девʼять випадків, коли у двох людей, які не є родичами, але перебувають у тісному контакті, розвинулися згадані симптоми. Фахівці припускають, що серед причин можуть бути фактори довкілля.

Один підозрілий випадок стосувався чоловіка, у якого розвинулися симптоми недоумства та атаксії. Його дружина, яка доглядала його, несподівано почала втрачати сон і відчувати мʼязову атрофію, недоумство та галюцинації. Зараз її стан гірший, ніж його.

Інший випадок — жінка віком 30 років, харчується через зонд і страждає від надмірного слиновиділення. Її опікун, студентка-медсестра у віці 20 років, також недавно почала демонструвати симптоми неврологічного розладу.

Ще в одному випадку молода жінка швидко схудла майже на 25 кг, у неї розвинулося безсоння та почалися галюцинації. Дослідження мозку показала виражені ознаки атрофії.

Попри це, влада провінції в жовтні заявила, що зазначені випадки були результатом неправильного діагнозу, стверджуючи, що ці люди страждають від відомих і не повʼязаних із невідомою хворобою патологій.

Видання повідомляє, що в цій провінції було зафіксовано 8 смертей людей зі згаданими симптомами. Родичі однієї з жертв заявили, що причиною смерті їй встановили ускладнення від хвороби Альцгеймера, на яку та, за словами близьких, ніколи не страждала. Родичі вимагали перевірити наявність у тілі померлого бета-метиламіно-L-аланіну (BMMA). Раніше високу концентрацію цієї амінокислоти виявили в лобстерах, вилов яких є однією з головних спеціалізацій провінції Нью-Брансвік.

Документи, отримані The Guardian, показали, що вчені з агентства громадської охорони здоровʼя Канади розглядали BMAA як можливу причину цього неврологічного відхилення, але для остаточного рішення потрібне більш масштабне та дороге дослідження. Влада провінції, за словами родичів хворих, відмовляється його замовляти.