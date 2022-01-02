На бельгійській станції в Антарктиді спалах коронавірусу

На бельгійській дослідницькій станції в Антарктиді «Принцеса Єлизавета» стався спалах коронавірусу.

Про це повідомляє ВВС.

Першого інфікованого виявили 14 грудня. Він був членом команди, яка прибула на станцію сім днів тому. Далі вірус почав швидко поширюватися. Фахівці вважають, що на станцію потрапив штам «Омікрон», оскільки всі полярники вакциновані.

Із 25 працівників станції захворіли щонайменше 16 людей. Хвороба у них протікає у легкій формі, тому вони вирішили продовжити роботу і не залишати станцію, хоча їм пропонували евакуацію на 12 січня.

«Принцеса Єлизавета» поки що працюватиме без поповнення. Нових спеціалістів відправлять на станцію після зникнення вірусу.