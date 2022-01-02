В Україні за добу виявили менше 2 тисяч нових COVID-хворих

В Україні за минулу добу (1 січня) виявили 1 863 нових випадки захворювання на COVID-19, з яких 108 дітей і 12 медичних працівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Найбільше людей захворіло у Києві (277), Житомирській (127) і Львівській (115) областях.
Госпіталізацій за добу не було. Одужали 2 259 людей. Померли — 98.
«1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні зачинені. В інші дні — працюватимуть за звичайним розкладом», — зазначили у МОЗ.
- Раніше секретар РНБО Олексій Данілов спрогнозував нову хвилю захворюваності на коронавірус в середині лютого 2022 року. Також він казав, що Україні не вдасться уникнути нової хвилі через стрімке поширення штаму «Омікрон».