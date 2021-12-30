Одеса стала претендентом на проведення Всесвітньої виставки Expo. На ній представляли Ейфелеву вежу

Одеса стала претендентом на проведення у 2030 році Всесвітньої виставки (Expo), для якої свого часу збудували знамениту Ейфелеву вежу.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який брав участь у презентації журі концепції Одеси для Expo 2030. Він наголосив, що вперше за 170 років українське місто претендує на проведення Expo.

Концепцію Одеси представили делегатам із понад 170 країн.

«Expo в Україні — наш шанс показати себе та заручитися підтримкою з усього світу. Ми готові докласти всіх необхідних зусиль, щоб гідно прийняти цей амбітний проєкт», — заявив Федоров, додавши, що в разі перемоги місто отримає інвестиції, рекламу, величезну кількість туристів і найпотужніший імпульс до розвитку.

Крім Одеси, на проведення Expo 2030 претендують Рим (Італія), Ер-Ріяд (Саудівська Аравія), Пусан (Республіка Корея) і Москва. Результати конкурсу стануть відомими наприкінці 2023 року.