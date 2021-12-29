У Казахстані офіційно скасували смертну кару

Казахстан повністю скасував смертну кару — поправки до законодавства 29 грудня підписав президент країни Касим-Жомарт Токаєв, раніше їх схвалив парламент.
Закон став необхідним після того, як у січні країна ратифікувала другий протокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права ООН.
Закон вносить поправки до кримінального, кримінально-процесуального, кримінально-виконавчого кодексів та низки законів. У кримінальному кодексі стаття «смертна кара» як виключна міра покарання виключається повністю.
Мораторій на смертну кару діяв у Казахстані з 2003 року. При цьому мораторій не скасовував смертну кару як вид кримінального покарання. Її могли виконати, якби скасували мораторій. Із 2004 року в Казахстані замість смертної кари застосовували довічне позбавлення волі.
Смертну кару в Казахстані застосовували щодо людей, яких засудили за терористичні злочини, повʼязані із загибеллю людей, за особливо тяжкі злочини, скоєні у воєнний час, і за посягання на життя президента країни. Людей розстрілювали. З моменту проголошення незалежності Казахстану (1991 рік) виконали 536 смертних вироків, останній датується 2003 роком.
Зараз смертна кара діє, зокрема, у Білорусі, Таджикистані та в окупованій Абхазії.
- Відсутність смертної кари є обов'язковою умовою для перебування держави в Раді Європи. Це стало однією з причин скасування смертної кари в Україні, де мораторій на виконання смертних вироків (людей розстрілювали) уперше почав діяти в 1995 році, незадовго до вступу в цю міжнародну організацію. Проте через кілька місяців смертні вироки знову продовжили виконувати, дійшовши висновку, що рішення про мораторій ухвалили без дотримання належної процедури. У 1997 році мораторій на виконання смертних вироків знову почав діяти, і відтоді Україні вже ніколи нікого не страчували. 29 грудня 1999 року Конституційний Суд України визнав, що смертна кара суперечить Конституції України, чим остаточно закрив шлях до її відновлення. У 2000 році Верховна Рада внесла зміни до Кримінального кодексу України, якими остаточно вилучила поняття «смертна кара» з офіційного списку кримінальних покарань України.
- Мораторій на смертну кару у Радянському Союзі діяв після війни з 1947 року, однак 12 січня 1950 року її відновили для «зрадників батьківщини, шпигунів, підривників- диверсантів». У період з 1960 і по 1988 рік в СРСР розстріляли 24 тисячі людей. В основному це були кримінальники. Останній раз смертна кара в Росії була застосована в 1996 році.