Опитування: Зеленський вдруге поспіль став і політиком, і розчаруванням року. Його пресконференцію назвали головним мемом

Президент Володимир Зеленський вдруге поспіль очолив рейтинги «Політик року» та «Розчарування року». Також його пресконференцію назвали головним мемом року.

Про це йдеться в опитуванні Фонду «Демократичні ініціативи» та Центру Разумкова за 17—22 грудня.

У рейтингу «Політик року» Зеленського назвали 17,3% опитаних. На другому місці Дмитро Разумков (8,1%), а на третьому — Петро Порошенко (8%).

Водночас у рейтингу «Розчарування року» Зеленського назвали 45,1% опитаних. Ще 8,5% назвали Порошенка, а 3,2% — Віктора Медведчука.

Також українців запитали про найбільш смішну подію 2021 року. 5,2% опитаних назвали пресконференцію Зеленського, 3,4% — самого Зеленського, а 2,6% — заяви нардепа Миколи Тищенка та мера Києва Віталія Кличка.

Загалом же головними подіями 2021 року в Україні назвали пандемію коронавірусу (6,5%), 30-річчя незалежності (6,3%) та вакцинацію від коронавірусу (5,9%).

Головними подіями 2021 року у світі вони вважають пандемію коронавірусу (12,1%), обрання нового канцлера Німеччини (6,6%) та вихід військ США з Афганістану і прихід до влади талібів (6,5%).