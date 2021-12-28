Рятувальники попереджають про надзвичайну ожеледь біля Азовського моря. Укравтодор закриває траси для фур та маршруток

Державна служба із надзвичайних ситуацій попереджає про надзвичайну ожеледь вночі та вранці 29 грудня на узбережжі Азовського моря та в порту Маріуполя.

Крім цього, Укравтодор через погіршення погоди обмежує рух у Запорізькій та Миколаївській областях.

Запорізька область:

З 18:00 години 28 грудня забороняється рух великовагового транспорту та маршруток на трасі М-17 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта.

Миколаївська область:

Із 20:30 28 грудня — на ділянці від міста Вознесенськ до міста Нова Одеса дороги Н-24 Благовіщенське – Миколаїв.

Рух перекрили, аби не виникло ускладнення. Про відкриття трас для фур та маршруток додатково повідомлять. Перелік місць для відстою тут.