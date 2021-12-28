Верховний суд Росії ліквідував товариство «Меморіал». Воно займалося реабілітацією жертв репресій у СРСР

Верховний суд Росії ліквідував одну із найстаріших правозахисних організацій країни — «Міжнародне історико-просвітницьке, благодійне та правозахисне товариство «Меморіал». Ця організація займається збереженням памʼяті про жертв репресій в СРСР.

Про це повідомляє «Медуза».

«Меморіал» ліквідували за клопотанням Генеральної прокуратури Росії. Відомство пояснило свої дії тим, що «Меморіал» неодноразово порушував вимоги законодавства про «іноземних агентів».

На підсумковому засіданні представник Генпрокуратури заявив, що організація «створює брехливий образ СРСР як терористичної держави, відбілює та реабілітує нацистських злочинців».

Представники «Міжнародного Меморіалу» претензії Генпрокуратури відкидали, наголошуючи на тому, що законних підстав для ліквідації організації немає.

Голова правління «Міжнародного Меморіалу» Ян Рачинський після ухвалення рішення наголосив, що організація оскаржуватиме його і в разі потреби звернеться до Європейського суду з прав людини. Він також зазначив, що до розгляду апеляції жодних змін у роботі не відбудеться.

«Меморіал» створили 1989 року під назвою Всесоюзне добровільне історико-просвітницьке товариство «Меморіал». Одним із найактивніших засновників був радянський дисидент та академік Андрій Сахаров. Товариство проводить дослідження, займається просвітництвом та правозахисною діяльністю. З його ініціативи створено музейні колекції, документальні каталоги, електронні бібліотеки репресій радянського тоталітарного режиму. Також з ініціативи «Міжнародного Меморіалу» на Лубʼянській площі (напроти будівлі ФСБ) у Москві встановили Соловецький камінь на згадку про жертв радянського терору.