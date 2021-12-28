Учені відтворили зовнішність фараона Аменхотепа I. Його мумію не розкривають уже 140 років

Міжнародна група фізиків і археологів вивчила мумію фараона Аменхотепа I за допомогою компʼютерного томографа, що допомогло підтвердити її автентичність та реконструювати зовнішній вигляд древнього правителя Єгипту.

Про це пише The Guardian.

«Ми використовували сучасні технології для того, щоб віртуально розплутати саван мумії та вивчити зовнішність фараона. Проведений аналіз показав, що Аменхотеп I помер приблизно у віці 35 років. Його зріст становив 169 сантиметрів, він мав хороші зуби, а його тіло було прикрашене 30 амулетами й унікальним золотим поясом», — заявила професор Каїрського університету Сахар Салім.

Аменхотеп I був другим царем 18-ї династії та зійшов на трон після смерті свого батька Яхмоса I. Він правив Єгиптом близько 21 року, приблизно з 1525 до 1504 року до нашої ери.

Мумію Аменхотепа I знайшли в 1881 році в могильнику Дейр-аль-Бахарі на півдні Єгипту. Її саркофаг, саван та інші компоненти дожили до наших днів у практично первозданному вигляді, що захистило мумію від розкриття та руйнування. Знахідка породила масу суперечок серед археологів, оскільки хроніки часів пізніх династій фараонів вказували на те, що гробниці Аменхотепа I та багатьох інших правителів Нового Царства були розграбовані, а частина мумій пошкоджена. Це спонукало жерців евакуювати поховання, що залишилися, і повторно обробити тіла покійних фараонів, які вдалося врятувати. Це змусило багатьох істориків, зокрема й Салім, підозрювати, що останки Аменхотепа I були втрачені, а всередині савана ховається тіло пізнішого фараона Стародавнього Єгипту.