«Перевершив усіх». Олександр Лукашенко отримав звання «Корупціонер року»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнаний «Людиною року 2021» за версією Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP). «Останній диктатор Європи» удостоївся цієї нагороди за потурання організованої злочинності та корупції.

Про це ідеться на сайті OCCRP.

Цьогоріч на звання «Корупціонер року» претендувала рекордна кількість людей —1 167.

«У плані корупції це був визначний рік, але Лукашенко перевершив усіх», — заявив з цього приводу засновник OCCRP Дрю Салліван.

Колегія із шести журналістів і дослідників корупції одностайно проголосувала саме за Лукашенка, його звинуватили у тому, що диктатор:

направляв державні гроші низці олігархів, близьких до своєї родини;

перехопив пасажирський літак Ryanair з білоруським опозиціонером на борту і змусив його приземлитися в Мінську, порушуючи міжнародні закони про авіацію;

штучно створив кризу на кордоні з Євросоюзом, зганяючи туди біженців;

розповсюджував дезінформацію про коронавірус.

Фіналістами премії «Корупціонер року» також також стали колишній президент Афганістану Ашраф Гані, президент Сирії Башар Асад, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і ексканцлер Австрії Себастьян Курц.